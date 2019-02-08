Сборная Украины победила Эстонию на Кубке Федерации Сегодня, 15:19 314 Цей матеріал також доступний українською EPA Марта Костюк выиграла свою встречу противостояния EPA

Женская сборная Украины по теннису со счетом 2:0 переиграла команду Эстонии во третьем матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило для выхода в финал.



В первой игре поединка Марта Костюк выиграла у Саары Орав в двух сетах, отдав сопернице только три гейма - 6:3, 6:0.

Во второй части противостояния Катерина Козлова "всухую" разгромила Елену Малыгину и тем самым принесла победу сборной Украины - 6:0, 6:0.

Поскольку исход матча уже был ясен (дуэль состоит из трех игр), встреча в парном разряде между парами Надежда Киченок / Марта Костюк и Валерия Горлац / Елена Малыгина была отменена.

В параллельном поединке сборная Швеции со счетом 2:0 победила Болгарию, благодаря чему вышла в финал, набрав три балла и оставив украинок на втором месте с двумя очками.

Накануне сборная Украины со счетом 2:1 победила команду Болгарии во втором матче группы, а в первом - уступила Швеции с результатом 1:2.

НВ