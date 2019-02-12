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Сборная Украины по теннису опустилась в рейтинге наций

Вчера, 00:13
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EPA

Сборная Украины вылетела из топ-20

По итогам Кубка Федерации сборная Украины по теннису потеряла две позиции в рейтинге наций.

Сборная Украины занимает 22-е место, вылетев из топ-20, сообщает официальный сайт Кубка Федераций.

Лидирует в рейтинге Чехия, второе место занимают США, тройку лидеров замыкает Беларусь.

Топ-10 рейтинга наций

Фото: Fed Cup

В первой группе Евро-Африканской зоны сборная Украины победила Эстонию и Болгарию, но из-за поражения Швеции заняла второе место в квартете.

В итоге женская сборная Украины по теннису проиграла Польше в матче за третье место на Кубке Федераций.

Помочь сборной Украины на турнире не смогла Элина Свитолина, которая сослалась на травму.

Теги:   Сборная Украины Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис

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