Сборная Украины по теннису опустилась в рейтинге наций
По итогам Кубка Федерации сборная Украины по теннису потеряла две позиции в рейтинге наций.
Сборная Украины занимает 22-е место, вылетев из топ-20, сообщает официальный сайт Кубка Федераций.
Лидирует в рейтинге Чехия, второе место занимают США, тройку лидеров замыкает Беларусь.
Топ-10 рейтинга наций
В первой группе Евро-Африканской зоны сборная Украины победила Эстонию и Болгарию, но из-за поражения Швеции заняла второе место в квартете.
В итоге женская сборная Украины по теннису проиграла Польше в матче за третье место на Кубке Федераций.
Помочь сборной Украины на турнире не смогла Элина Свитолина, которая сослалась на травму.