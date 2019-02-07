Сборная Украины обыграла Болгарию на Кубке Федерации Сегодня, 16:48 267 Цей матеріал також доступний українською EPA Марта Костюк сыграла главную роль в успехе сборной Украины в матче против Болгарии EPA

Женская сборная Украины по теннису со счетом 2:1 победила команду Болгарии во втором матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.



В первой игре противостояния Марта Костюк оказалась сильнее Изабеллы Шиниковой в двух сетах - 7:5, 6:4.

Во второй части поединка сборных Катерина Козлова не сумела победить Викторию Томову, поэтому Болгарии удалось сравнять счет - 3:6, 2:6.

Решающей в дуэли стала игра в парном разряде, в которой Надежда Киченок и Марта Костюк переиграли дуэт Изабеллы Шиниковой и Виктории Томовой - 6:0, 7:6.

По итогам второго тура в группе сборная Украины занимает третью позицию с одним очком. На первом месте - Швеция с двумя баллами, на втором - с одним пунктом Болгария, на третьем - Эстония, у которой пока нет пунктов в активе.

8 февраля желто-синие сыграют против Эстонии. Победившая в квартете команда сыграет против лучшей в группе A, куда попали Польша, Россия и Дания.

Накануне женская сборная Украины по теннису уступила Швеции со счетом 1:2 в стартовом поединке Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.