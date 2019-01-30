После скандала со Свитолиной у федерации возникли разногласия с другой украинской теннисисткой Сегодня, 15:32 1624 Цей матеріал також доступний українською EPA Ястремская не готова сыграть больше двух матчей за сборную на Кубке Федерации EPA

Вопреки требованию Федерации тенниса Украины (ФТУ) играть за сборную на Кубке Федерации столько матчей, сколько потребуется, отец Даяны Ястремской Александр заявил, что та готова сыграть только два поединка.



В комментарии Sport Arena вице-президент ФТУ Евгений Зукин отметил, что Ястремская все-таки будет выступать на национальную команду на Кубке Федерации в Польше после продолжительных переговоров с ее отцом.

"И будет играть столько, сколько нужно — сколько будет необходимо для команды и общей победы", - добавил функционер.

По его словам, ФТУ никогда не рассматривает договоренности с игроками по количеству матчей, потому что только капитан принимает решение, кто и сколько будет играть в зависимости от ситуации на соревнованиях.

Вместе с тем, отец Ястремской Александр заявил порталу Большой теннис Украины, что команда спортсменки оставила за собой право сыграть два матча за сборную. По его словам, 5 февраля маме теннисистки будут делать очередную плановую операцию по попытке восстановления зрения, что и повлияло на решение по поводу количества поединков.

"Большее, я как отец просто не могу гарантировать, что она сможет физически, психологически выдержать. Однако мы получили ответ от [менеджера женской сборной Украины] Ольги Савчук: "Сколько скажут столько и сыграет"! Поверьте, никто и никогда не будет нам указывать, нас могут только попросить!", - отметил Ястремский.

Сообщалось, что Свитолина и Ястремская, несмотря на предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации из-за финансовых разногласий.

Первая ракетка Украины пояснила это травмой, а Ястремская позже все же согласилась сыграть на турнире.

