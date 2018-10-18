После победы в Гонконге 18-летняя украинская теннисистка вышла в полуфинал нового турнира - видео

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге.
В четвертьфинале юная спортсменка оказалась сильнее российской соперницы Маргариты гаспарян, которая занимает 124-е место в мировом рейтинге. Это ее уже восьмая победа кряду.
В первом сете Ястремская отдала оппонентке только один гейм, после чего во второй партии столкнулась с большим сопротивлением, но все равно выиграла - 6:1, 6:4.
В полуфинале украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Вера Лапко (Беларусь) - Белинда Бенчич (Швейцария).
Накануне Ястремская, занимающая на данный момент 66-е место в мировом рейтинге, обыграла экс-первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров Большого шлема испанку Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Люксембурге.
На прошлой неделе 18-летняя украинская теннисистка победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
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