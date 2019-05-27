Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Кристина Бердинских
Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент?
Александр Пасховер
Бешеный парламент
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Первая ракетка Украины вылетел из турнира Большого шлема

Сегодня, 20:07
115
Цей матеріал також доступний українською
Первая ракетка Украины вылетел из турнира Большого шлема - фото

Сергей Стаховский via Instagram

Стаховский не смог выиграть ни одного сета

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил французу Жилю Симону в стартовом раунде турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Стаховский не смог выиграть у француза ни одного сета, проиграв 0:3. В первых двух сетах Симон сделал три брейка и выиграл обе партии по 6:3. В заключительном сете француз снова не проиграл украинцу ни одной собственной подачи, выиграв 6:4.

Интересно, что Симон и Стаховский встречались между собой пять раз и украинец не смог выиграть у француза ни одного поединка.

Сергей Стаховский (Украина) — Жиль Симон (Франция) — 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Также прекратила борьбу на турнире украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанце Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7, 0:6.

Накануне во второй раунд Ролан Гаррос пробились Елина Свитолина и Катерина Козлова. Уже в следующем раунде украинки сыграют между собой.

Теги:   Открытый чемпионат Франции ATP Теннис Сергей Стаховский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Теннис

Вчера, 14:04

img
Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге
725
Теннис

Вчера, 20:36

img
Свитолина и Козлова пробились во второй раунд турнира Большого шлема, где сыграют между собой — видео
702
Теннис

Сегодня, 19:24

img
Ястремская прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции
193

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:23

img
После поражения на выборах в Европарламент премьер Греции выступил за роспуск парламента страны
Финансы

Сегодня, 09:21

img
Всемирный банк предоставит Украине займ в $200 млн на развитие сельского хозяйства
Финансы

Сегодня, 10:36

img
Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году — ВВС