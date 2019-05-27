Первая ракетка Украины вылетел из турнира Большого шлема Сегодня, 20:07 115 Цей матеріал також доступний українською Сергей Стаховский via Instagram Стаховский не смог выиграть ни одного сета Сергей Стаховский via Instagram

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил французу Жилю Симону в стартовом раунде турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Стаховский не смог выиграть у француза ни одного сета, проиграв 0:3. В первых двух сетах Симон сделал три брейка и выиграл обе партии по 6:3. В заключительном сете француз снова не проиграл украинцу ни одной собственной подачи, выиграв 6:4.

Интересно, что Симон и Стаховский встречались между собой пять раз и украинец не смог выиграть у француза ни одного поединка.

Сергей Стаховский (Украина) — Жиль Симон (Франция) — 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Также прекратила борьбу на турнире украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанце Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7, 0:6.

Накануне во второй раунд Ролан Гаррос пробились Елина Свитолина и Катерина Козлова. Уже в следующем раунде украинки сыграют между собой.