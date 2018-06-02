Первая ракетка Украины попал под риск завершения теннисной карьеры

Первая ракетка Украины Александр Долгополов, который занимает 55 место в мировом рейтинге, может завершить карьеру.

Об этом сообщил украинский теннисист Сергей Стаховский, являющийся второй ракеткой Украины, в интервью XSPORT. По его словам, Долгополов, который последние несколько лет постоянно борется с травмами, получил очень серьезное повреждение, которое может поставить точку в его карьере. Травма помешает Долгополову сыграть за сборную Украины в Кубке Дэвиса против Португалии, сам Стаховский собирается принять участие в этой встрече.

"Не знаю, какое состояние будет у Ильи Марченко, а Александр Долгополов надолго вылетел, и вообще непонятно, сможет ли он выступать далее. Я же играть за сборную собирался", - сказал Стаховский.

На Ролан Гаррос, который проходит в эти дни, Долгополов не смог стартовать из-за травмы. Стаховский попал в основную сетку в качестве "лаки лузера", обыграл в первом круге испанца Фелисиано Лопеса, но во втором уступил немцу Мише Звереву.