Первая ракетка Украины победил в стартовом матче Уимблдона

Сергей Стаховский вышел во второй круг Уимблдона

Украинский теннисист Сергей Стаховский в пятисетовом поединке одолел португальца Жоао Соузу в первом раунде Уимблдона.

Стаховский удачно начал матч и выиграл первые два сета. Однако в третьем сете сильнее оказался Соуза, а в четвертом украинец вообще взял лишь один гейм.

В решающем сете Стаховский таки собрался и дожал соперника.

Сергей Стаховский (Украина) - Жоао Соуза (Португалия) 3:2 (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4)

Во втором раунде Сергей Стаховский сыграет против 11-й ракетки турнира Сэма Куэрри из США.

Ранее Сергей Стаховский стал победителем турнира ATP Challenger Tour в британском городе Илкли с призовым фондом в 127 000 евро.

НВ