18 октября 2018, четверг

Первая ракетка мира снялась с итогового турнира года

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Симона Халеп пропустит Итоговый турнир WTA из-за травмы спины

Симона Халеп пропустит Итоговый турнир WTA из-за травмы спины

Первая ракетка мира Симона Халеп не сможет принять участие в Итоговом турнире WTA, который на следующей неделе состоится в Сингапуре.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации. Причиной отказа румынки стала травма спины, из-за которой она пропустила несколько турниров этой осенью.

"Мне нужно время: три-четыре недели упражнений, отдыха, и все будет в порядке. Так что у меня достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону", - сказала Халеп.

Румынскую теннисистку на Итоговом турнире WTA заменит представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая финишировала на девятом месте в чемпионской гонке-2018. Для нее это участие в заключительном турнире года будет дебютным в карьере.

17 октября стало известно, что украинка Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире года Женской теннисной ассоциации (WTA), где участвуют восемь лучших игроков мира. Жеребьевка группового этапа соревнований состоится в конце этой недели.

Ранее Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга, опустившись на шестую позицию, и пропустила вперед финалистку турнира в китайском Тяньцзине чешку Каролину Плишкову.

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