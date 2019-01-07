Определился состав женской сборной Украины по теннису на Кубок Федерации
Федерация тенниса Украины назвала состав женской сборной на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
В состав национальной команды попали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок, сообщает Федерация тенниса Украины на официальной странице в Facebook. Капитан команды - Михаил Филима, Ольга Савчук - менеджер.
Украина выступает в группе вместе с Польшей, Россией, Эстонией, Болгарией, Данией и Швецией.
Матчи пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена Гура.
Ранее украинки Леся Цуренко и Марта Костюк улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), установив личные рекорды, а Элина Свитолина опустилась на шестое место.