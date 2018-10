Определился соперник Свитолиной в полуфинале Итогового турнира года

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с Кики Бертенс 27 октября в полуфинале Итогового турнира года.

Представительница Нидерландов обыграла в последнем матче Красной группы японку Наоми Осаку, благодаря чему заняла второе место в квартете и вышла в следующий раунд.

Бертенс выиграла первый сет у соперницы со счетом 6:3, тогда как вторая партия не состоялась из-за отказа Осаки продолжать борьбу в связи с травмой ноги.

.@kikibertens in through to the @WTAFinalsSG semifinal!



As @Naomi_Osaka_ is forced to retire due to injury. pic.twitter.com/I6kjCADz6o