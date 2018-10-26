Определился соперник Свитолиной в полуфинале Итогового турнира года

Бертенс вышла в полуфинал со второго места в Красной группе

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с Кики Бертенс 27 октября в полуфинале Итогового турнира года.

Представительница Нидерландов обыграла в последнем матче Красной группы японку Наоми Осаку, благодаря чему заняла второе место в квартете и вышла в следующий раунд.

Бертенс выиграла первый сет у соперницы со счетом 6:3, тогда как вторая партия не состоялась из-за отказа Осаки продолжать борьбу в связи с травмой ноги.

Первую строчку в Красной группе заняла американца Слоун Стивенс, которая обыграла немку Анжелик Кербер. В полуфинале ее оппоненткой будет чешка Каролин Плишкова.

Ранее Свитолина дважды противостояла Бертенс, которая занимает девятое место в мировом рейтинге. По личным встречам у соперниц ничья 1:1.

Накануне первая ракетка Украины выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.

НВ