Определился соперник Свитолиной в полуфинале Итогового турнира года

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с Кики Бертенс 27 октября в полуфинале Итогового турнира года.
Представительница Нидерландов обыграла в последнем матче Красной группы японку Наоми Осаку, благодаря чему заняла второе место в квартете и вышла в следующий раунд.
Бертенс выиграла первый сет у соперницы со счетом 6:3, тогда как вторая партия не состоялась из-за отказа Осаки продолжать борьбу в связи с травмой ноги.
.@kikibertens in through to the @WTAFinalsSG semifinal!— WTA (@WTA) 26 октября 2018 г.
As @Naomi_Osaka_ is forced to retire due to injury. pic.twitter.com/I6kjCADz6o
Первую строчку в Красной группе заняла американца Слоун Стивенс, которая обыграла немку Анжелик Кербер. В полуфинале ее оппоненткой будет чешка Каролин Плишкова.
Ранее Свитолина дважды противостояла Бертенс, которая занимает девятое место в мировом рейтинге. По личным встречам у соперниц ничья 1:1.
Накануне первая ракетка Украины выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.
НВ
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