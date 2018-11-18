Определился победитель мужского Итогового турнира по теннису

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, в финале обыграв лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича.

Игра завершилась в пользу немецкого теннисиста в двух сетах - 6:4, 6:3. За весь матч Зверев взял четыре подачи Джоковича, на что серб ответил только одним брейком.

Зверев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. 21-летний немец стал самым молодым победителем Итогового турнира за десять лет после Джоковича, победившего на этих соревнованиях в 2008-м.

Благодаря победе в Лондоне Зверев поднимется на четвертое место в рейтинге ATP, Джокович продолжит его возглавлять.

В конце октября украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.

НВ