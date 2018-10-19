Определились соперницы Свитолиной на Итоговом турнире года

Свитолина наряду с семью другими теннисистками претендует на трофей Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).

Как сообщает сайт Женской теннисной ассоциации, первая ракетка Украины попала в белую группу. Ее первой соперницей 21 октября будет Петра Квитова, которую она победила один раз в восьми матчах.

Далее Свитолина сыграет против Плишковой и Возняцки. Чешка проиграла ей два раза в семи поединках, а датчанка - трижды в четырех дуэлях.

В красную группу попали Анжелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слован Стивенс (США) и Кики Бертенс (Нидерланды).

17 октября стало известно, что Свитолина сыграет на Итоговом турнире года Женской теннисной ассоциации (WTA), где участвуют восемь лучших игроков мира.

Накануне с первенства вынуждена была сняться первая ракетка мира Симона Халеп, которая не успела восстановиться после травмы спины.