Определились финалистки Australian Open 24 января, 13:40 1013 Цей матеріал також доступний українською Australian Open via Twitter Обидчица Свитолиной Наоми Осака вышла в финал турнира Australian Open via Twitter

Чешка Петра Квитова и японка Наоми Осака стали финалистками Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В полуфинале Квитова встретилась с представительницей США Даниэль Коллинс. Чешская теннисистка справилась с соперницей в двух сетах.

Если в первой партии победительница матча выиграла только на тай-брейке, то во второй она не отдала визави ни одного гейма - 7:6, 6:0.

Оппоненткой Осаки в полуфинале была другая представительница Чехии Каролина Плишкова. Японке пришлось провести на корте три сета.

Первая партия вышла наименее упорной со стороны Плишковой, но вторая осталась за ней. В решающем сете Осака отдала ей четыре гейма - 6:2, 4:6, 6:4.

Тем самым Квитова впервые с 2014-го года вышла в финал турнира Большого шлема. Для Осаки это второй кряду решающий матч первенства данной серии. Победительница финала станет новой первой ракеткой мира.

В четвертьфинале Australian Open японская теннисистка обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:4, 6:1.

НВ