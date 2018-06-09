09 июня 2018, суббота

Определилась победительница Ролан Гаррос 2018

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Халеп удалось выиграть турнир Большого Шлема с четвёртой попытки

Халеп удалось выиграть турнир Большого Шлема с четвёртой попытки

В финальном поединке Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира румынка Симона Халеп победила чемпионку US Open Слоун Стивенс, сообщает Sportarena.

Хотя в первом сете Халеп уступила 3:6, но на следующие два собралась и нанесла ответный удар - 6:4 и 6:1. Это первая для теннисистки победа на турнире Большого Шлема.

До этого она дважды выходила в финал Ролан Гаррос, но уступала Марии Шараповой и Елене Остапенко. Благодаря победе Халеп получит две тысячи очков в рейтинге WTA и укрепит свой статус первой ракетки мира. Кроме этого румынская спортсменка заработала 2,2 млн евро.

Её соперница Стивенс в обновлённом рейтинге поднимется в середину топ-10. За выход в финал Слоан получит миллион и 120 тысяч евро.

Ранее было известно, что Леся Цуренко отказалась от матча на Ролан Гаррос из-за травмы, а первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции после поражения от Михаэлы Бузарнеску из Румынии в третьем раунде.

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