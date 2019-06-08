Определилась победительница Открытого чемпионата Франции Сегодня, 20:17 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде REUTERS/Benoit Tessier

Австралийка Эшли Барти победила чешку Маркету Вондроушеву в финале теннисного турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который традиционно ежегодно проходит во Франции.

Барти очень легко выиграла первый сет, отдав сопернице всего один гейм. Во второй партии австралийка продолжила доминировать. Барти не проиграла ни одной подачи и сделала два брейка, выиграв 6:3. Матч продолжался один час и 12 минут

Победа на Ролан Гаррос стала для Барти первой в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее австралийка побеждала на US Open в 2018 году в парном разряде.

Завтра, 9 июня, состоится финальный поединок на Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде. Главный трофей разыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Эшли Барти (Австралия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 2:0 (6:1, 6:3)

Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко вылетели в третьем раунде Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе (3:6, 3:6), а Цуренко уступила Симоне Халеп (6:2, 6:1).

НВ