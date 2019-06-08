Петр Шевченко
Многоходовка Коломойского против НАБУ: сколько заплатит Украина
Марк Мэнсон
Морковка на палочке. Как спастись от горькой правды жизни
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Определилась победительница Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 20:17
Цей матеріал також доступний українською
Определилась победительница Открытого чемпионата Франции - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде

Австралийка Эшли Барти победила чешку Маркету Вондроушеву в финале теннисного турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который традиционно ежегодно проходит во Франции.

Барти очень легко выиграла первый сет, отдав сопернице всего один гейм. Во второй партии австралийка продолжила доминировать. Барти не проиграла ни одной подачи и сделала два брейка, выиграв 6:3. Матч продолжался один час и 12 минут

Победа на Ролан Гаррос стала для Барти первой в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее австралийка побеждала на US Open в 2018 году в парном разряде.

Завтра, 9 июня, состоится финальный поединок на Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде. Главный трофей разыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Эшли Барти (Австралия) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 2:0 (6:1, 6:3)

Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко вылетели в третьем раунде Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе (3:6, 3:6), а Цуренко уступила Симоне Халеп (6:2, 6:1).

НВ

Теги:   Теннис Открытый чемпионат Франции

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Теннис

Сегодня, 20:17

img
Определилась победительница Открытого чемпионата Франции
395

Главное

События

Сегодня, 19:02

img
26%. За 5 лет процент жителей Закарпатья, выступающих за унитарную Украину уменьшился более чем в 3,5 раза — опрос
Футбол

Вчера, 23:38

img
Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020
Политика

Сегодня, 16:09

img
Журналист Сергей Рахманин присоединился к партии Вакарчука