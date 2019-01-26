Определилась победительница Australian Open-2019 Вчера, 14:02 924 Цей матеріал також доступний українською EPA Осака победила Квитову в трех сетах EPA

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии 2019 года, победив в финале чешку Петру Квитову.



В первой партии соперницы шли нос к носу, поэтому ее судьба решилась на тай-брейке. Но уже в нем борьбы не получилось - Осака выиграла 7:2.

Во втором сете японка вела 5:3 и имела тройной матчбол на своей подаче, тем не менее, чешская теннисистка сумела отыграться и сравнять счет в матче.

В решающей партии определяющим оказалось поражение Квитовой на своей подаче в третьем гейме, которым сумела воспользоваться Осака - 7:6, 5:7, 6:4.

Тем самым 21-летняя японская теннисистка второй раз кряду выиграла на турнире Большого шлема. 28 января она впервые в карьере станет первой ракеткой мира, хотя еще год назад была 72-й в мире.

В четвертьфинале Australian Open Наоми Осака обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:4, 6:1.

НВ