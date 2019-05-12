Нужны 12 тыс. евро. 16-летняя украинская теннисистка собирает деньги на срочную операцию Сегодня, 02:45 1264 Цей матеріал також доступний українською Большой теннис Украины Дарья Лопатецкая Большой теннис Украины

В четверг, 9 мая, 16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила во время турнира серьезную травму - разрыв мениска.

Теперь украинской спортсменке требуется срочная операция, стоимость которой в Италии составляет 12 тысяч евро.

Желающие помочь Дарье Лопатецкой могут перейти по ссылке на сайт Большой теннис Украины и найти реквизиты для перечисления средств.

Дарья Лопатецкая входит в ТОП-30 сильнейших юниорок мира и занимает 231 позицию в рейтинге WTA.