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Нужны 12 тыс. евро. 16-летняя украинская теннисистка собирает деньги на срочную операцию

Сегодня, 02:45
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Нужны 12 тыс. евро. 16-летняя украинская теннисистка собирает деньги на срочную операцию - фото

Большой теннис Украины

Дарья Лопатецкая

В четверг, 9 мая, 16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила во время турнира серьезную травму - разрыв мениска.

Теперь украинской спортсменке требуется срочная операция, стоимость которой в Италии составляет 12 тысяч евро.

Желающие помочь Дарье Лопатецкой могут перейти по ссылке на сайт Большой теннис Украины и найти реквизиты для перечисления средств.

Дарья Лопатецкая входит в ТОП-30 сильнейших юниорок мира и занимает 231 позицию в рейтинге WTA.

Теги:   Теннис

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