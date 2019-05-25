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Новый трофей Ястремской. Украинка выиграла престижный турнир во Франции — видео

Вчера, 19:34
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Новый трофей Ястремской. Украинка выиграла престижный турнир во Франции — видео - фото

WTA

Ястремская выиграла свой третий трофей под эгидой WTA

Украинка Даяна Ястремская победила в финале теннисного турнира в Страсбурге француженку Каролин Гарсию.

Для победы над 24-й ракеткой мира Ястремской понадобилось три сета, а поединок длился почти три часа.

Украинка победила в первом сете 6:4 и имела возможность одержать победу и во второй партии, но при счете 5:3 в свою пользу отдала сопернице четыре гейма подряд.

Непростым оказался и решающий гейм, где Ястремская одержала победу лишь на тайбреке.

Каролин Гарсия (Франция, 4) — Даяна Ястремская (Украина, 6) — 1:2 (4:6, 7:5, 6:7)

Для Ястремской победа на турнире в Страсбурге стала третьей под эгидой WTA. До этого 19-летняя спортсменка побеждала на турнирах в Гонконге и Хуахине.

Накануне Ястремская вышла в финал турнира в Страсбурге, победив 11-ю ракетку мира мира Арину Соболенко 6:4, 6:4.

Перед этим 19-летняя теннисистка пробилась в полуфинал турнира, выиграв в его хозяйки Фионы Ферро — 6:1, 6:3.

В 1/8 финала Ястремская прошла австралийку Саманту Стосур, победив 6:0, 6:2.

НВ

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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