Несостоявшийся триумф. Как украинский теннис приблизился к мечте

НВ рассказывает, как украинец Андрей Медведев совершил сенсацию, едва не выиграв один из четырех главных турниров мира в теннисе - Ролан Гаррос.

В истории Открытого чемпионата Франции было множество легендарных матчей, сенсаций и невероятных отыгрышей: бескомпромиссные противостояния Надаля и Федерера, семейная драма сестер Вильямс, триумфальные дебюты Чанга и Куэртена, битва противоположностей Граф и Селеш. Но для украинского зрителя самым памятным зрелищем до сегодняшнего дня остается финал 1999 года, в котором лучший теннисист страны не реализовал скрытый матчбол и упустил первую для страны победу в турнире Большого шлема… Пока новые звезды соревнуются за звание очередного чемпиона на кортах Парижа, предлагаем вернуться на 19 лет в прошлое и вспомнить самый зрелищный поединок в истории украинского тенниса.

Andre you gotta let me know, should I stay or should I go?

Конец 1990-х стал для Андрея Медведева карьерным кошмаром: после стремительного успеха и закономерного попадания в четверку сильнейших в 20-летнем возрасте украинец так же стремительно скатился в самый низ первой сотни рейтинга к 24 годам. Профессиональный кризис сопровождался проблемами в личной жизни – теннисиста бросила знаменитая коллега Анке Хубер. Последней каплей стало поражение в первом же раунде принесшего когда-то славу и признание Мастерса в Монте-Карло от 196-й ракетки Ивана Любичича.

После двух проигранных практически всухую сетов Андрей отправился «разбавлять» внутреннюю пустоту в местный ночной клуб с мыслями о завершении спортивной карьеры. Там он встретил своего легендарного тезку Андре Агасси, также покинувшего турнир по причине травмы. Спортсмены довольно быстро нашли общий язык на почве удивительного сходства положений, в которых оказались: американский теннисист переживал развод, потерю игровых кондиций и лидирующих строчек в рейтинге. Именно Агасси убедил тогда Медведева дать себе еще один шанс и поверить в возможность успеха. Именно ему же, по иронии судьбы, предстояло отобрать эту надежду спустя два месяца в одном из самых захватывающих финалов в истории Ролан Гаррос.

В 1999-м году в Париже Андрей Медведев провел две самые счастливые недели в своей жизни, фото EPA/UPG

Украинский оборотень в Париже

Несмотря на заявление самого Агасси об отсутствии талантов вне тенниса, его слова подействовали на Медведева — Андрей преобразился, не просто решив продолжить выступления, но и сумев без проволочек выкарабкаться из психологической ямы. Доказывать свою профессиональную состоятельность предстояло в одном из престижнейших турниров, который иногда называют чемпионатом мира на грунте. Андрей уже выигрывал юношеское первенство и доходил до полуфинала во взрослом разряде. Пришло время развить успех и выиграть первый в карьере турнир высшей пробы: большому игроку — Большой Шлем.

Медведев продемонстрировал вескость амбиций уже во втором круге, уверенно обыграв сильнейшего на тот момент теннисиста планеты Пита Сампраса. В четвертьфинале был повержен еще один фаворит Густаво Куэртен. Что интересно, пройти эти сложнейшие стадии Андрею помог Агасси, находивший время для тактических наставлений в промежутках между играми, параллельно оставляя за бортом собственных противников: действующего чемпиона Карлоса Мойю, ветерана Марсело Филиппини и перспективного Доминика Хрбаты. Все шло к очной дуэли двух похожих как внешне, так и по манере игры спортсменов.

Обидно, досадно, но все же отрадно

Оба игрока подошли к финалу в оптимальных физических и психологических кондициях. Оба понимали важность победы: для Андрея это был шанс вернуться на высокий уровень и вписать свое имя в зал славы мирового тенниса, для 29-летнего Андре — последняя возможность собрать карьерный Большой Шлем, выиграв наконец тот единственный турнир, который никак не хотел поддаваться. В пользу Медведева говорили молодость, физика и мощнейшая подача. Агасси рассчитывал на опыт и невероятное желание закончить карьеру на мажорной ноте (после игры он скажет, что теперь может спокойно уходить из тенниса, но будет играть на протяжении еще семи лет) и чемпионский характер. Именно последнего, по мнению многих экспертов и болельщиков, не хватило украинцу для празднования успеха.

Андре Агасси собрал карьерый Большой шлем после победы над Медведевым, фото 20minutes.fr

Медведев провел превосходный матч, имел огромное преимущество по ходу игры, не совершал грубых ошибок. Но победить больше хотел Агасси. В результате преимущество в два сета, большее количество выигранных очков, 23 эйса и группа поддержки в лице Сергея Бубки и Павла Буре на трибуне не помогли Андрею остановить американца. Можно долго, гейм за геймом, расписывать ход событий матча, но это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Еще дольше можно перебирать причины, по которым Медведев не смог поднять «Кубок Мушкетеров» над головой: переменчивая погода, вызванный ею перерыв, который позволил Агасси перевести дух и собраться с мыслями, когда Андрей готов был его добить, недостаток опыта больших побед у украинца. Но разве это имеет значение, когда зрители помнят, в первую очередь, один из самых невероятных отыгрышей в истории турнира? Впрочем, выступление украинца они тоже не забудут.

Несмотря на то, что в какой-то момент Андрей потерял нити игры, он пытался вернуть упущенное преимущество, и ему это практически удалось: при счете 5:3 в пользу Агасси Медведев отыграл три матчбола (подачи, результатом которой является победа в матче) и выиграл гейм, но ничего не смог поделать с подачей американца в следующем. Овации благодарной публики на корте Филиппа Шатрие после матча предназначались обоим спортсменам за потрясающий равный пятисетовый поединок. Не жалели комплиментов в адрес друг друга и сами соперники.

«Проиграл великому игроку. Для меня это честь. Не то, что проиграл, а то, что соперничал с ним... Если отбросить разочарование результатом финала, я провел здесь две счастливейшие недели своей жизни. Буду возвращаться на этот корт год за годом, биться за главный трофей, пока меня здесь не похоронят! Я наконец опять почувствовал этот теннисный адреналин и теперь хочу играть, играть, играть», — рассказывал Медведев на послематчевой пресс-конференции. С последней частью он, конечно, погорячился (Андрей закончит карьеру спустя три года, всего в 27 лет, так и не выиграв «Ролан Гаррос»), но в остальном был абсолютно прав. Это были счастливейшие недели не только в жизни теннисиста, но и в истории всего украинского тенниса.

Шанс повторить и даже превзойти лучший результат Украины на Открытом чемпионате Франции есть у Элины Свитолины, которая в этом году представляет страну на парижских кортах. Примечательно, что 23-летняя Свитолина, так же, как и Медведев в 1994-м году, занимает четвёртую строчку рейтинга WTA и так же выигрывала юниорский Ролан Гаррос в одиночном разряде.

