Надаль 11-ый раз стал чемпионом Ролан Гаррос 2018

Ни в одном сете Надаль не уступил Тиму - 6:4, 6:3 и 6:2.

В финальном поединке Ролан Гаррос 10-кратный чемпион Рафаэль Надаль победил дебютанта этой стадии турнира Большого Шлема Доминика Тима.

Опытный испанец уверено выиграл свой 11-ый чемпионский титул на открытом чемпионате Франции. Ни в одном сете он не уступил молодому австрийцу - 6:4, 6:3 и 6:2.

На протяжении поединка Надаль отдал сопернику лишь девять геймов, а на победу у него ушло два часа и 43 минуты. В середине второго сета испанский теннисист приостановил поединок из-за боли в пальце, но благодаря помощи врачей продолжил игру и победил, сообщает Sportarena.

За победу на турнире испанец заработает 2,2 мл евро и получит 2000 очков в рейтинг.

Ранее стало известно, что победительницей Ролан Гаррос 2018 стала румынка Симона Халепп.

Украинка Леся Цуренко отказалась от матча на Ролан Гаррос-за травмы, а первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции после поражения от Михаэлы Бузарнеску из Румынии в третьем раунде.