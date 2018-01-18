Леся Цуренко не смогла пробиться в третий раунд Australian Open

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Леся Цуренко выбывает из турнира

Леся Цуренко выбывает из турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла свой поединок против Агнешки Радваньской в рамках второго раунда турнира Australian Open.

Поединок между Цуренко и Радваньской продлился три сета (6:2, 5:7, 3:6).

Напомним, украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Ранее 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк совершила еще одну сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира после победы над 26-летней австралийкой Оливией Роговской.

Позже первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла во втором раунде турнира Australian Open чешку Екатерину Синякову и прошла в следующий этап. В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет против Костюк.

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