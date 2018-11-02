02 ноября 2018, пятница

Известная теннисистка обматерила телеоператора во время матча - видео

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Гарбинье Мугуруса выплеснула эмоции на телеоператора во время матча

Гарбинье Мугуруса выплеснула эмоции на телеоператора во время матча

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, сейчас занимающая 17-е место в мировом рейтинге, отметилась нецензурным ругательством в адрес телеоператора в матче группового этапа малого Итогового турнира WTA в китайском Чжухае против Анастасии Севастовой.

Как сообщает Ardeal, во время одной из пауз в игре испанка вызвала на корт тренера и эмоционально общалась с ним. Спустя некоторое время она обратила внимание на оператора, который снимал беседу.

"Может, отвали отсюда со своей камерой?", - сказала Мугуруса.

Сразу после этого пауза закончилась и игра возобновилась. Мугуруса победила Севастову со счетом 6:7, 6:2, 7:6 и вышла в полуфинал турнира в Чжухае, где сыграет против американки Мэдисон Киз.

Напомним, накануне украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал малого Итогового турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в парном разряде.

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