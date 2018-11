Известная теннисистка обматерила телеоператора во время матча - видео

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, сейчас занимающая 17-е место в мировом рейтинге, отметилась нецензурным ругательством в адрес телеоператора в матче группового этапа малого Итогового турнира WTA в китайском Чжухае против Анастасии Севастовой.

Как сообщает Ardeal, во время одной из пауз в игре испанка вызвала на корт тренера и эмоционально общалась с ним. Спустя некоторое время она обратила внимание на оператора, который снимал беседу.

"Может, отвали отсюда со своей камерой?", - сказала Мугуруса.

Peak on-coart coaching.



"I don't feel shit"

"I try bla, bla, bla..."



"Are fucking done bothering me with the camera?"#Muguruza #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/l5jjcn8RVQ