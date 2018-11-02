Известная теннисистка обматерила телеоператора во время матча - видео

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, сейчас занимающая 17-е место в мировом рейтинге, отметилась нецензурным ругательством в адрес телеоператора в матче группового этапа малого Итогового турнира WTA в китайском Чжухае против Анастасии Севастовой.
Как сообщает Ardeal, во время одной из пауз в игре испанка вызвала на корт тренера и эмоционально общалась с ним. Спустя некоторое время она обратила внимание на оператора, который снимал беседу.
"Может, отвали отсюда со своей камерой?", - сказала Мугуруса.
Peak on-coart coaching.— Ardeal (@UnArdeal) 2 ноября 2018 г.
"I don't feel shit"
"I try bla, bla, bla..."
"Are fucking done bothering me with the camera?"#Muguruza #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/l5jjcn8RVQ
Сразу после этого пауза закончилась и игра возобновилась. Мугуруса победила Севастову со счетом 6:7, 6:2, 7:6 и вышла в полуфинал турнира в Чжухае, где сыграет против американки Мэдисон Киз.
Напомним, накануне украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал малого Итогового турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в парном разряде.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования