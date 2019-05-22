Еще одна украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории International во французском Страсбурге.
Во втором раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 89-й номер мирового рейтинга Саманта Стосур и проиграла в двух сетах.
Первую партию Ястремская взяла «всухую», тогда как во второй представительница Австралии сумела выиграть два очка — 6:0, 6:2.
В четвертьфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай).
Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.
На предыдущей стадии Ястремская прошла Полин Парментье из Франции.
НВ