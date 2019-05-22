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Еще одна украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Сегодня, 19:08
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Еще одна украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге - фото

Даяна Ястремская via Twitter

Ястремская отдала Стосур только два гейма

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории International во французском Страсбурге.

Во втором раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 89-й номер мирового рейтинга Саманта Стосур и проиграла в двух сетах.

Первую партию Ястремская взяла «всухую», тогда как во второй представительница Австралии сумела выиграть два очка — 6:0, 6:2.

В четвертьфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай).

Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

На предыдущей стадии Ястремская прошла Полин Парментье из Франции.

НВ

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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