Еще одна украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге Сегодня, 19:08 133 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская via Twitter Ястремская отдала Стосур только два гейма Даяна Ястремская via Twitter

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории International во французском Страсбурге.

Во втором раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 89-й номер мирового рейтинга Саманта Стосур и проиграла в двух сетах.

Первую партию Ястремская взяла «всухую», тогда как во второй представительница Австралии сумела выиграть два очка — 6:0, 6:2.

В четвертьфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай).

Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

На предыдущей стадии Ястремская прошла Полин Парментье из Франции.

НВ