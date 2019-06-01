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Еще одна украинка вылетела с Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 14:58
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Еще одна украинка вылетела с Открытого чемпионата Франции - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Цуренко выиграла в поединке лишь три подачи

Украинка Леся Цуренко проиграла румынке Симоне Халеп в третьем раунде турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который традиционно проходит во Франции, и вылетела из турнира.

Для победы Халеп понадобилось всего 53 минуты. Цуренко проиграла все свои подачи в матче и смогла взять за два сета всего три гейма.

Таким образом, на Открытом чемпионате Франции-2019 не осталось украинских теннисисток.

Симона Халеп (Румыния) — Леся Цуренко (Украина) — 2:0 (6:2, 6:1)

Накануне Элина Свитолина вылетела с Ролан Гаррос проиграв в третьем раунде турнира испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 3:6.

В предыдущем раунде Открытого чемпионата Франции Леся Цуренко в напряженной борьбе одолела представительницу Сербии Александру Крунич — 5:7, 7:5, 11:9.

НВ

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