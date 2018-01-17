Единственный теннисист Украины на Australian Open продолжил борьбу на турнире

Долгополов не отдал сопернику ни одного сета

Единственный представитель украинского мужского тенниса на Открытом чемпионате Австралии Александр Долгополов вышел в третий раунд первенства.

Долгополов оказался сильнее местного представителя Мэттью Эбдена, занимающего 78-ю строчку мирового рейтинга. Первая ракетка Украины не отдала сопернику ни одного сета, преодолев его сопротивление в трех партиях - 7:6, 6:3, 6:4.

В третьем круге Долгополов оспорит право сыграть в 1/8 финала в дуэли с аргентинским теннисистом Себастьяном Шварцманом.

Женский теннис Украины в третьем раунде Australian Open представят минимум трое спортсменок. Так, Катерина Бондаренко переиграла во втором круге россиянку Анастасию Павлюченкову.

Ранее 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк совершила еще одну сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира после победы над 26-летней австралийской Оливией Роговской.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла во втором раунде турнира Australian Open чешку Екатерину Синякову и прошла в следующий этап. В третьем раунде Свитолина сыграет против Костюк.

НВ