Две украинки установили личные рекорды в рейтинге лучших теннисисток мира, Свитолина потеряла позиции Сегодня, 18:45 57 Цей матеріал також доступний українською Леся Цуренко вошла в топ-25 Фото: Леся Цуренко via Instagram

Украинки Леся Цуренко и Марта Костюк улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), установив личные рекорды, а Элина Свитолина опустилась на шестое место.

Как сообщает официальный сайт WTA, Леся Цуренко сумела подняться на три ступеньки и занять рекордную в своей карьере 24-ю позицию. Сделать такой скачок в рейтинге украинской спортсменке позволил выход в финал на турнире в австралийском Брисбене.

Еще одна украинка 16-летняя Марта Костюк также поднялась на три ступеньки и оказалась на 116 месте.

Лучшая тениситка Украины Элина Свитолина после неудачного выступления в Брисбене скатилась с четвертого места на шестое.

Екатерина Бондаренко опустилась сразу на восемь ступеней, оказавшись на 140 месте.

Возглавляет рейтинг WTA румынка Симона Халеп, второй идет немка Анжелик Кербер, тройку лидеров замыкает Каролин Возняцки из Дании.

Накануне украинская теннисистка Леся Цуренко уступила чешке Каролине Плишковой в финале турнира в Брисбене.

Ранее Элина Свитолина прекратила борьбу в Брисбене, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.