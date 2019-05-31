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Украинская теннисистка с боями вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 16:09
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Украинская теннисистка с боями вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции - фото

Леся Цуренко via Twitter

Матч Цуренко растянулся на два дня

Украинская теннисистка Леся Цуренко в трудном матче прошла в третий раунд Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.

Во втором круге 27-я ракетка мира сумела в трех сетах победить 76-й номер мирового рейтинга, представительницу Сербии Александру Крунич.

Поединок растянулся на два дня, поскольку из-за наступления темноты был прерван 30 мая в конце третьей партии при счете 6:6.

Цуренко проиграла первый сет, но во втором сумела оказаться сильнее, тогда как решающий растянулся до 20-ти геймов — 5:7, 7:5, 11:9.

В третьем раунде (1/16 финала) украинская теннисистка сыграет против представительницы Румынии и третьей ракетки мира Симоны Халеп.

Накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина без матча против соотечественницы Катерины Козловой прошла в третий раунд Ролан Гаррос.

Теги:   WTA Леся Цуренко Открытый чемпионат Франции Теннис

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