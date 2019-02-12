Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Цуренко выиграла в первом раунде турнира в Дохе

Вчера, 16:26
137
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Цуренко отдала сопернице только три гейма

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Лару Арруабаррену в первом раунде первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.

Испанская теннисистка сумела оказать сопернице достойное сопротивление только в первом сете, где взяла три гейма.

Во второй партии Цуренко не позволила Арруабаррене выиграть хотя бы одно очко, одержав "сухую" победу - 6:3, 6:0.

В следующей стадии украинская теннисистка, которая занимает 24-е место в мировом райтинге, сыграет против третьей ракетки мира Симоны Халеп.

Ранее Цуренко проиграла американке Аманде Анисимовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Перед этим украинка проиграла в финале турнира в австралийском Брисбене чешке Каролине Плишковой - 6:4, 5:7, 2:6.

НВ

Теги:   WTA Доха Леся Цуренко Теннис

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Теннис

Вчера, 00:13

article_img
Сборная Украины по теннису опустилась в рейтинге наций
347
Теннис

Сегодня, 17:13

article_img
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Катаре
174
Теннис

Сегодня, 20:37

article_img
Вторая ракетка Украины вылетела из престижного турнира в Катаре
167

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 01:49

article_img
Почувствуй себя Моуриньо. Реакция соцсетей на победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации