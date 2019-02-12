Цуренко выиграла в первом раунде турнира в Дохе Вчера, 16:26 137 Цей матеріал також доступний українською EPA Цуренко отдала сопернице только три гейма EPA

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Лару Арруабаррену в первом раунде первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.



Испанская теннисистка сумела оказать сопернице достойное сопротивление только в первом сете, где взяла три гейма.

Во второй партии Цуренко не позволила Арруабаррене выиграть хотя бы одно очко, одержав "сухую" победу - 6:3, 6:0.

В следующей стадии украинская теннисистка, которая занимает 24-е место в мировом райтинге, сыграет против третьей ракетки мира Симоны Халеп.

Ранее Цуренко проиграла американке Аманде Анисимовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Перед этим украинка проиграла в финале турнира в австралийском Брисбене чешке Каролине Плишковой - 6:4, 5:7, 2:6.

НВ