Цуренко уверенно вышла во второй раунд турнира Большого шлема
Украинка Леся Цуренко победила канадку Эжени Бушар в первом раунде тунисного турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос, который ежегодно проходит во Франции.
Цуренко одолела Бушар в двух сетах, для чего украинке понадобилось чуть больше часа.
Цуренко уверенно начала поединок и сразу сделала брейк, поведя в сете 3:0. Еще одна выигранная чужая подача позволила выиграть сет 6:2.
Во второй партии украинка продолжила доминировать, также проиграв лишь два гейма.
Во втором раунде Ролан Гаррос Цуренко встретится с сербкой Александрой Крунич. Поединок состоится уже завтра, 29 мая.
Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина) — 0:2 (2:6, 2:6)
Ранее во второй раунд Ролан Гаррос пробились Элина Свитолина и Екатерина Козлова. Уже в следующем раунде украинки сыграют между собой.
Накануне прекратили борьбу на турнире украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанке Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7, 0:6 и Сергей Стаховский, который проиграл французу Жилю Симону — 3:6, 3:6, 4:6.