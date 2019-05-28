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Цуренко уверенно вышла во второй раунд турнира Большого шлема

Вчера, 20:00
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Цуренко уверенно вышла во второй раунд турнира Большого шлема - фото

Леся Цуренко via Instagram

Леся Цуренко в двух сетах выбила Эжени Бушар

Украинка Леся Цуренко победила канадку Эжени Бушар в первом раунде тунисного турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос, который ежегодно проходит во Франции.

Цуренко одолела Бушар в двух сетах, для чего украинке понадобилось чуть больше часа.

Цуренко уверенно начала поединок и сразу сделала брейк, поведя в сете 3:0. Еще одна выигранная чужая подача позволила выиграть сет 6:2.

Во второй партии украинка продолжила доминировать, также проиграв лишь два гейма.

Во втором раунде Ролан Гаррос Цуренко встретится с сербкой Александрой Крунич. Поединок состоится уже завтра, 29 мая.

Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина) — 0:2 (2:6, 2:6)

Ранее во второй раунд Ролан Гаррос пробились Элина Свитолина и Екатерина Козлова. Уже в следующем раунде украинки сыграют между собой.

Накануне прекратили борьбу на турнире украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанке Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7, 0:6 и Сергей Стаховский, который проиграл французу Жилю Симону — 3:6, 3:6, 4:6.

Теги:   Открытый чемпионат Франции Теннис Леся Цуренко

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