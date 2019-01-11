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Больно надевать даже носки. Титулованный теннисист решил завершить карьеру из-за травмы

Сегодня, 14:49
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Маррей заявил, что больше не может терпеть боль в бедре

Титулованный теннисист Энди Маррей объявил о намерении завершить карьеру в 2019-м году из-за травмы бедра.

Об этом шотландский спортсмен со слезами на глазах рассказал на пресс-конференции накануне старта первого турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии, сообщает AP.

По словам экс-первой ракетки мира, он все еще способен и рад выступать хоть на каком-то уровне, но боль в бедре слишком сильна, потому не хочет продолжать играть, хотя пробовал все, что смог, для исправления этой ситуации, но ничего не помогает.

Теннисист признался, что больше не может с этим мириться, поэтому рассчитывает продержаться до Уимблдона, который состоится летом, хотя и не уверен, что сможет играть через боль еще четыре или пять месяцев.

"Есть каждодневные мелкие вещи, но и они причиняют мне муки. Было бы хорошо делать их без всякой боли: надевать обувь, носки... Это главная причина это сделать", - резюмировал Маррей.

В своей карьере шотландец трижды выигрывал турниры Большого шлема - Открытый чемпионат США в 2012 году (первый за 76 лет успех для британцев на первенстве Большого шлема) и дважды Уимблдон - в 2013-м и 2016-м годах.

Маррей стал первым и пока что единственным теннисистом в истории как среди мужчин, так и женщин, кто выиграл две золотые медали в одиночном разряде - в Лондоне-2012 и Рио-2016.

В 2016-м году был первой ракеткой мира и завершил сезон на первой строчке рейтинга.

Теги:   Энди Маррей ATP Теннис

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