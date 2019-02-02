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18-летняя украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде - видео

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WTA

В финале Ястремская сыграет с австралийкой Томлянович

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в полуфинале турнира в таиландском Хуахине польку Магду Линетт.

Ястремской удалось выиграть первый сет благодаря брейку при счете 5:4 в свою пользу.

Во втором сете, несмотря на проигранную первую подачу, Ястремская сумела сделать два брейка и победить 6:3. Для победы в матче украинке понадобилось полтора часа.

Даяна Ястремская (Украина) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:3

В финале Даяна Ястремская сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Призовой фонд турнира 250 тысяч долларов.

Накануне Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира, обыграв экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.

В октябре 2018 года Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теги:   Таиланд Теннис WTA Даяна Ястремская

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