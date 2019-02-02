18-летняя украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде - видео
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в полуфинале турнира в таиландском Хуахине польку Магду Линетт.
Ястремской удалось выиграть первый сет благодаря брейку при счете 5:4 в свою пользу.
Во втором сете, несмотря на проигранную первую подачу, Ястремская сумела сделать два брейка и победить 6:3. Для победы в матче украинке понадобилось полтора часа.
Даяна Ястремская (Украина) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:3
В финале Даяна Ястремская сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.
Призовой фонд турнира 250 тысяч долларов.
Накануне Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира, обыграв экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.
В октябре 2018 года Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).