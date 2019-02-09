18-летняя украинка выиграла награду Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации
Украинка Даяна Ястремская по итогам января выиграла в номинации Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как отмечает официальный сайт организации, в голосовании болельщиков она обошла американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти, набрав 47 процентов.
В январе Ястремская показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема в Австралии (3-й раунд), после чего выиграла свой второй турнир серии WTA в карьере.
Эти выступления позволили 18-летней теннисистке дебютировать в топ-35 рейтинга WTA.
Юная спортсменка совершила рывок сразу на 13 позиций и поднялась на 34-ю строчку.
Ранее Ястремская драматично обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов.