18-летняя украинка выиграла награду Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации Сегодня, 14:16 72 Цей матеріал також доступний українською EPA Ястремская набрала 47 процентов голосов болельщиков на сайте WTA EPA

Украинка Даяна Ястремская по итогам января выиграла в номинации Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).



Как отмечает официальный сайт организации, в голосовании болельщиков она обошла американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти, набрав 47 процентов.

В январе Ястремская показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема в Австралии (3-й раунд), после чего выиграла свой второй турнир серии WTA в карьере.

With her second WTA 👑in the bag, @D_Yastremska has been named your January Breakthrough of the Month!



Takes 47% of the vote ➡️ https://t.co/2srsOK4PfT pic.twitter.com/loma9DPef6 — WTA (@WTA) 8 февраля 2019 г.

Эти выступления позволили 18-летней теннисистке дебютировать в топ-35 рейтинга WTA.

Юная спортсменка совершила рывок сразу на 13 позиций и поднялась на 34-ю строчку.

Ранее Ястремская драматично обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов.