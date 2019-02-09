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18-летняя украинка выиграла награду Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации

Сегодня, 14:16
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EPA

Ястремская набрала 47 процентов голосов болельщиков на сайте WTA

Украинка Даяна Ястремская по итогам января выиграла в номинации Прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как отмечает официальный сайт организации, в голосовании болельщиков она обошла американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти, набрав 47 процентов.

В январе Ястремская показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема в Австралии (3-й раунд), после чего выиграла свой второй турнир серии WTA в карьере.

Эти выступления позволили 18-летней теннисистке дебютировать в топ-35 рейтинга WTA.

Юная спортсменка совершила рывок сразу на 13 позиций и поднялась на 34-ю строчку.

Ранее Ястремская драматично обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов. 

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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