18-летняя украинка впервые пробилась в топ-50 теннисисток мира Сегодня, 13:55 847 Цей матеріал також доступний українською EPA Ястремская совершила рывок сразу на 10 позиций EPA

18-летняя украинка Даяна Ястремская дебютировала в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).



Согласно обновленному ранжиру на сайте организации, юная спортсменка совершила рывок сразу на 10 позиций и поднялась на 47-ю строчку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой седьмое место в рейтинге. Осталась 24-й и ее соотечественница Леся Цуренко.

Остальные украинки сдали позиции: Катерина Козлова опустилась на 95-ю строчку (была 94-й), Ангелина Калинина - на 127-ю (107), Марта Костюк - на 155-ю (116), Катарина Завацкая - на 182-ю (181).

Первой ракеткой мира стала японка Наоми Осака, которая ранее была четвертой. На второе место с шестого поднялась чешка Петра Квитова. Тем самым они потеснили третью Симону Халеп из Румынии.

На днях Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии 2019 года, победив в финале Квитову.