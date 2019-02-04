18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира Сегодня, 13:56 318 Цей матеріал також доступний українською EPA Ястремская совершила рывок сразу на 13 позиций EPA

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская дебютировала в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).



Согласно обновленному ранжиру на сайте организации, юная спортсменка совершила рывок сразу на 13 позиций и поднялась на 34-ю строчку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась седьмой в рейтинге. Ее соотечественница Леся Цуренко сохранила за собой 24-е место. Лучшей на сегодня остается японка Наоми Осака.

Почти все остальные украинки в топ-200 сдали позиции: Катерина Козлова опустилась на 126-ю строчку (была 95-й), Ангелина Калинина - на 131-ю (127), Марта Костюк - на 195-ю (155).

Прогресс удался только Катарине Завацкой, которая со 182-го места поднялась на пять пунктов и стала 177-й в мировом рейтинге.

Накануне Ястремская драматично обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов.