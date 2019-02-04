Иван Верстюк
Три тренда для заработка
Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Богдан Данилишин
Когда побочный эффект – спад экономики
Сергей Фурса
Зеленский – не Трамп

18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира

Сегодня, 13:56
318
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Ястремская совершила рывок сразу на 13 позиций

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская дебютировала в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно обновленному ранжиру на сайте организации, юная спортсменка совершила рывок сразу на 13 позиций и поднялась на 34-ю строчку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась седьмой в рейтинге. Ее соотечественница Леся Цуренко сохранила за собой 24-е место. Лучшей на сегодня остается японка Наоми Осака.

Почти все остальные украинки в топ-200 сдали позиции: Катерина Козлова опустилась на 126-ю строчку (была 95-й), Ангелина Калинина - на 131-ю (127), Марта Костюк - на 195-ю (155).

Прогресс удался только Катарине Завацкой, которая со 182-го места поднялась на пять пунктов и стала 177-й в мировом рейтинге.

Накануне Ястремская драматично обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов. 

Теги:   WTA Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Элина Свитолина Даяна Ястремская Теннис

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Теннис

Вчера, 14:57

article_img
Украинская теннисистка драматично выиграла турнир в Таиланде
1595
Теннис

2 февраля, 19:40

article_img
18-летняя украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде - видео
601
Теннис

Сегодня, 13:56

article_img
18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира
318

Главное

Экономика

Сегодня, 15:24

article_img
НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации
События

Вчера, 19:03

article_img
Расследование расстрелов на Майдане не завершено: руководитель департамента ГПУ и адвокат отрицают слова Луценко
Страны

Вчера, 17:49

article_img
Прорыв плотины в Бразилии: число погибших выросло до 121

Выбор редакции

LIFE

Сегодня, 14:34

article_img
Все красное. 15 неожиданных фактов про Китайский Новый год
IT-индустрия

Сегодня, 12:15

article_img
Битва титанов. Почему Apple идет войной против Facebook и Google
Геополитика

Сегодня, 13:24

article_img
Россия и США разорвали ракетный договор. Пять причин, почему это важно