18-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Таиланде Сегодня, 17:49 405 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Ястремская выиграла в двух сетах WTA via Twitter

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу в четвертьфинале турнира в таиландском Хуахине.



Первый сет прошел в упорной борьбе, где занимающая 47-е место в мировом рейтинге Ястремская выиграла у 15-й ракетки только на тай-брейке 7:5.

Во второй партии Мугуруса, которая в сентябре 2017-го года была первым номером мирового рейтинга, смогла взять только один гейм - 7:6, 6:1.

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В полуфинале турнира украинская теннисистка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.

Ранее Ястремская дебютировала в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юная спортсменка совершила рывок сразу на 10 позиций и поднялась на 47-ю строчку.

НВ