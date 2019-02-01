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18-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Таиланде

Сегодня, 17:49
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Ястремская выиграла в двух сетах

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу в четвертьфинале турнира в таиландском Хуахине.

Первый сет прошел в упорной борьбе, где занимающая 47-е место в мировом рейтинге Ястремская выиграла у 15-й ракетки только на тай-брейке 7:5.

Во второй партии Мугуруса, которая в сентябре 2017-го года была первым номером мирового рейтинга, смогла взять только один гейм - 7:6, 6:1.

В полуфинале турнира украинская теннисистка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.

Ранее Ястремская дебютировала в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юная спортсменка совершила рывок сразу на 10 позиций и поднялась на 47-ю строчку.

НВ

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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