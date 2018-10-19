19 октября 2018, пятница

18-летняя украинская теннисистка в драматичном матче прервала победную серию - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Даяна Ястремская не смогла выйти в финал турнира в Люксембурге

Даяна Ястремская не смогла выйти в финал турнира в Люксембурге

66-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская завершила свое выступление на турнире серии WTA International в Люксембурге.

На стадии полуфинала украинка уступила швейцарке Белинде Бенчич, занимающей 47-е место в мировом рейтинге, со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (5). Игра продолжалась почти 2,5 часа.

На решающем тай-брейке Ястремская вела со счетом 4:2, но не смогла удержать свое преимущество.

Этим поражением Ястремская прервала свою восьмиматчевую победную серию. Благодаря выходу в полуфинал турнира в Люксембурге она впервые в карьере поднимется в топ-60 мирового рейтинга и станет 60-й ракеткой мира.

Во втором круге турнира в Люксембурге Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров Большого шлема испанку Гарбинье Мугурусу.

На прошлой неделе 18-летняя украинская теннисистка победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

НВ

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Теннис ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове