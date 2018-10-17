18-летняя украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира - видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская, занимающая на данный момент 66-е место в мировом рейтинге, обыграла экс-первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров Большого шлема испанку Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Люксембурге.
Игра завершилась убедительной победой украинской теннисистки в двух сетах - 6:2, 6:3. Это был первый матч между этими теннисистками.
В четвертьфинале турнира в Люксембурге Ястремская сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян.
Для Ястремской эта победа стала уже седьмой подряд.
На прошлой неделе 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
После этого украинка поднялася сразу на 36 позиций и теперь занимает 66-ю строчку в рейтинге. Это место является новым личным рекордом для Ястремской.
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