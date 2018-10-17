18-летняя украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира - видео

Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская, занимающая на данный момент 66-е место в мировом рейтинге, обыграла экс-первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров Большого шлема испанку Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Люксембурге.

Игра завершилась убедительной победой украинской теннисистки в двух сетах - 6:2, 6:3. Это был первый матч между этими теннисистками.

В четвертьфинале турнира в Люксембурге Ястремская сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян.

Для Ястремской эта победа стала уже седьмой подряд.

На прошлой неделе 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

После этого украинка поднялася сразу на 36 позиций и теперь занимает 66-ю строчку в рейтинге. Это место является новым личным рекордом для Ястремской.

НВ