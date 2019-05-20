Владимир Фесенко
Президент-сюрприз. Чего ждать от Зеленского?
Петр Чернышов
Пиво, собаки и законы
Богдан Яременко
О чем на самом деле говорил Зеленский?
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

16-летняя украинка вышла во второй раунд теннисного турнира в Страсбурге

Вчера, 23:46
153
Цей матеріал також доступний українською
16-летняя украинка вышла во второй раунд теннисного турнира в Страсбурге - фото

WTA via Twitter

Костюк выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

В первом круге 16-летняя спортсменка победила представительницу Бельгии Мари Бенуа по итогам 1,5 часа матча.

В первом сете проигравшая теннисистка взяла четыре гейма, но не оказала такого же сопротивления во второй партии — 6:4, 6:1.

В следующем раунде Костюк сыграет против 45-й ракетки мирового рейтинга Сайсай Чжэн из Китая.

Ранее украинка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила 2:6, 4:6.

НВ

Теги:   WTA Марта Костюк Теннис

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Теннис

Вчера, 19:03

img
Свитолина опустилась на самую низкую строчку мирового рейтинга за два года
700
Теннис

Вчера, 16:09

img
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Страсбурге — видео
345
Теннис

Вчера, 23:46

img
16-летняя украинка вышла во второй раунд теннисного турнира в Страсбурге
150

Главное

Политика

Вчера, 11:39

img
Будем предлагать радикальные изменения. Интервью Вакарчука в одном абзаце
Компании/Рынки

Вчера, 19:24

img
Одна из крупнейших буксирных компаний начала работать в Одессе
Политика

Вчера, 16:16

img
Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве