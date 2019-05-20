16-летняя украинка вышла во второй раунд теннисного турнира в Страсбурге
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд турнира категории International во французском Страсбурге.
В первом круге 16-летняя спортсменка победила представительницу Бельгии Мари Бенуа по итогам 1,5 часа матча.
В первом сете проигравшая теннисистка взяла четыре гейма, но не оказала такого же сопротивления во второй партии — 6:4, 6:1.
В следующем раунде Костюк сыграет против 45-й ракетки мирового рейтинга Сайсай Чжэн из Китая.
Ранее украинка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.
Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила 2:6, 4:6.
НВ