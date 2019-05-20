16-летняя украинка вышла во второй раунд теннисного турнира в Страсбурге Вчера, 23:46 153 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Костюк выиграла в двух сетах WTA via Twitter

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

В первом круге 16-летняя спортсменка победила представительницу Бельгии Мари Бенуа по итогам 1,5 часа матча.

В первом сете проигравшая теннисистка взяла четыре гейма, но не оказала такого же сопротивления во второй партии — 6:4, 6:1.

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В следующем раунде Костюк сыграет против 45-й ракетки мирового рейтинга Сайсай Чжэн из Китая.

Ранее украинка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила 2:6, 4:6.

НВ