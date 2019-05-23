16-летняя украинка в упорной борьбе не прошла в полуфинал турнира во Франции — видео Вчера, 21:35 653 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Костюк проиграла в трех сетах WTA via Twitter

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал турнира категории International во французском Страсбурге.



В третьем раунде первенства 16-летней спортсменке, которая занимает 264-е место в мировом рейтинге, противостояла Каролин Гарсия.

24-я ракетка планеты из Франции проиграла в первом сете, взяв три гейма, но во втором сумела перевести игру в решающую партию.

Получив психологическое преимущество, там она довела поединок до своей победы — 3:6, 6:3, 6:2. В полуфинале она сыграет со своей соотечественницей Хлое Паке.

В другом полуфинале украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в предыдущей стадии победила Фиона Ферро, сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Накануне Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

НВ