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16-летняя украинка одолела 45-ю ракетку мира на турнире в Страсбурге — видео

Сегодня, 15:32
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16-летняя украинка одолела 45-ю ракетку мира на турнире в Страсбурге — видео - фото

Марта Костюк via Twitter

Костюк выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

Для победы над представительницей Китая 16-летней спортсменке, которая занимает 264-я в мировом рейтинге, хватило двух сетов, а также одного часа и 14 минут.

Первая партия вышла упорнее второй, поскольку в ней Сайсай Чжэй взяла три гейма, тогда как в следующей выиграла лишь одно очко — 6:3, 6:1.

В следующем раунде, которым будет четвертьфинал, украинская теннисистка сыграет против лучшей в паре Ребекка Петерсон (Швеция) — Каролин Гарсия (Франция).

В первом раунде Костюк победила представительницу Бельгии Мари Бенуа по итогам 1,5 часа матча.

Ранее украинка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

Теги:   WTA Марта Костюк Теннис

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