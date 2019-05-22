16-летняя украинка одолела 45-ю ракетку мира на турнире в Страсбурге — видео
Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.
Для победы над представительницей Китая 16-летней спортсменке, которая занимает 264-я в мировом рейтинге, хватило двух сетов, а также одного часа и 14 минут.
Первая партия вышла упорнее второй, поскольку в ней Сайсай Чжэй взяла три гейма, тогда как в следующей выиграла лишь одно очко — 6:3, 6:1.
В следующем раунде, которым будет четвертьфинал, украинская теннисистка сыграет против лучшей в паре Ребекка Петерсон (Швеция) — Каролин Гарсия (Франция).
В первом раунде Костюк победила представительницу Бельгии Мари Бенуа по итогам 1,5 часа матча.
Ранее украинка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.