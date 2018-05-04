15-летняя украинская теннисистка заняла второе место в номинации "Прорыв месяца"

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заняла второе место в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает официальный сайт WTA, победу одержала 25-летняя румынка Ана Богдан, которая дошла до финала на турнире в Монтеррее. Третье место досталось американке Бернарде Пере, которая в апреле удачно выступила на турнире в Чарльстоне.

Костюк в апреле прошла квалификацию турнира серии WTA Premier в Штутгарте и дошла на нем до второго круга, где только в трех сетах уступила седьмой ракетке мира француженке Каролин Гарсии.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, в то время, как ее соотечественница, 15-летняя Марта Костюк, вышла на 134-е место.