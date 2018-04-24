15-летняя украинская теннисистка вышла во второй раунд престижного "взрослого" турнира

Для победы Костюк хватило двух сетов и 1,5 часа

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прошла первый раунд престижного турнира серии WTA в Штутгарте.

За путевку в следующий круг Костюк соперничала с представительницей Германии Антонией Лоттнер, которая занимает 155-е место в мировом рейтинге.

Для победы украинской спортсменке хватило двух сетов и 1,5 часа. И если в первой партии она отдала четыре гейма, то во втором - один - 6:4, 6:1.

Во втором раунде Костюк встретится с победительницей поединка между россиянкой Марией Шараповой и француженкой Каролин Гарсия.

Ранее 15-летняя украинская теннисистка оказалась сильнее 35-й ракетки мира Ализе Корне из Франции в квалификации турнира серии WTA в Штутгарте. Тем самым она стала самой молодой участницей основной сетки первенства с 1995 года.

В марте Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае бывшей соотечественнице Марине Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии.

НВ