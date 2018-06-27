15-летняя украинская теннисистка вышла в финал квалификации Уимблдона

Марта Костюк продолжает бороться за место в основной сетке Уимблдона

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 135-е место в мировом рейтинге, вышла в финал квалификации Уимблдона - третьего в сезоне турнира из серии Большого шлема.

Во втором круге отборочного турнира украинка обыграла 147-ю ракетку мира американку Кристи Ан со счетом 6:7 (1), 6:3, 9:7. Матч длился 2 часа 43 минуты. В решающей партии, в которой по традиции Уимблдона нет тай-брейка, украинка сделала решающий брейк в 16-м гейме.

За место в основной сетке Уимблдона Костюк поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 103-е место в рейтинге WTA.

Костюк осталась единственной среди украинок в квалификации Уимблдона. Ранее ракетки уже зачехлили Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

В основной сетке британского мэйджора стартуют четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с четвертого на пятое место рейтинга лучших теннисисток планеты.

НВ