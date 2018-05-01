15-летняя украинская теннисистка вошла в число претендентов на звание "Прорыв месяца"

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Марта Костюк претендует на звание

Марта Костюк претендует на звание "Прорыв месяца" от WTA

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вошла в число претендентов на звание "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает официальный сайт WTA. На это звание также номинированы американка Бернарда Пэра, которая успешно выступила на турнире в Чарльстоне, а также румынка Ана Богдан, сыгравшая в финале соревнований в мексиканском Монтеррее.

Костюк в апреле прошла квалификацию турнира серии WTA Premier в Штутгарте и дошла на нем до второго круга, где только в трех сетах уступила седьмой ракетке мира француженке Каролин Гарсии.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, в то время, как ее соотечественница, 15-летняя Марта Костюк, вышла на 134-е место.

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