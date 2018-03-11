15-летняя украинская теннисистка уступила бывшей соотечественнице в финале турнира в Китае

Марта Костюк не смогла выиграть второй турнир в сезоне

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае.

Решающий матч соревнований Костюк играла против бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии. На данный момент она занимает 183-е место в мировом рейтинге. Матч длился 1 час 21 минуту и завершился победой Заневской со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что призовой фонд турнира в Чжухае составляет 60 тысяч долларов.

Финал в Чжухае стал вторым для Костюк в текущем сезоне. В 2018 году украинка уже выиграла один турнир серии ITF, победив на соревнованиях в австралийском Берни. Благодаря этой победе украинка установила историческое достижение, став самой молодой теннисисткой в топ-200 мирового рейтинга за девять лет.

НВ