15-летняя украинская теннисистка совершила еще одну сенсацию на Australian Open

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Костюк прошла в третий раунд турнира

Костюк прошла в третий раунд турнира

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк совершила еще одну сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира.

Во втором раунде турнира Костюк обыграла в двух сетах 26-летнюю Оливию Роговскую, передает Sport Arena.

Источник: Sport Arena

Ранее действующая чемпионка юниорского Открытого первенства Австралии Костюк пробилась в основную сетку взрослого турнира, преодолев три раунда квалификации.

Позже Костюк переиграла 25-ю ракетку мира Шуай Пэн в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

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