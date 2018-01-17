15-летняя украинская теннисистка совершила еще одну сенсацию на Australian Open

Костюк прошла в третий раунд турнира

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк совершила еще одну сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира.

Во втором раунде турнира Костюк обыграла в двух сетах 26-летнюю Оливию Роговскую, передает Sport Arena.

Ранее действующая чемпионка юниорского Открытого первенства Австралии Костюк пробилась в основную сетку взрослого турнира, преодолев три раунда квалификации.

Позже Костюк переиграла 25-ю ракетку мира Шуай Пэн в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.