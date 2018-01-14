15-летняя украинская теннисистка пробилась в основу Australian Open, став самой молодой участницей турнира

Действующая чемпионка юниорского Australian Open 15-летняя украинка Марта Костюк пробилась в основную сетку взрослого турнира, преодолев три раунда квалификации.

В финальном круге отборочного турнира украинская теннисистка, которая на данный момент занимает 521-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 126-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

Костюк стала четвертой действующей чемпионкой юниорского Australian Open за 18 лет, которой удалось пробиться в основу взрослого турнира.

Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей Australian Open. Для Костюк это первое участие во взрослом турнире Большого шлема. Первой соперницей украинки в основе станет 25-я сеянная китаянка Шуай Пенг.

Напомним, в этом году Марта Костюк получила wild card в квалификацию взрослого Australian Open.

Недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина представила свою форму, в которой выступит на первом в году турнире Большого Шлема Australian Open. Украинка сыграет в наряде из коллекции Nike Team бежевого цвета.

Australian Open стартует 15 января. Первой соперницей Свитолиной станет сербка Ивана Йорович. Также Украину в основе Australian Open в женском одиночном разряде будут представлять Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.

НВ