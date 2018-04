15-летняя украинка победила 35-ю теннисистку мира и пробилась во "взрослый" турнир в Штутгарте

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк оказалась сильнее 35-й ракетки мира Ализе Корне из Франции в квалификации турнира серии WTA в Штутгарте.

Костюк уступила в первом сете, но смогла восстановить равновесие во втором и выиграть решающую партию - 4:6, 6:2, 6:3.

GSM Kostyuk And into the main draw! Sis wants that Porsche she can’t drive yet. #PorscheTennis pic.twitter.com/j3iDIuDrMt