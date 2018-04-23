15-летняя украинка победила 35-ю теннисистку мира и пробилась во "взрослый" турнир в Штутгарте

До сих пор Костюк дважды выигрывала у соперниц из топ-35 теннисисток планеты

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк оказалась сильнее 35-й ракетки мира Ализе Корне из Франции в квалификации турнира серии WTA в Штутгарте.

Костюк уступила в первом сете, но смогла восстановить равновесие во втором и выиграть решающую партию - 4:6, 6:2, 6:3.

GSM Kostyuk And into the main draw! Sis wants that Porsche she can’t drive yet. #PorscheTennis pic.twitter.com/j3iDIuDrMt — Foot Fault Tennis (@footfaulttennis) 23 апреля 2018 г.

Украинка сыграет в первом раунде турнира с победительницей матча между 25-й ракеткой мира Карлой Суарес Наварро из Испании и немкой Антонией Лоттнер, которая занимает место в середине второй сотни рейтинга.

До сих пор Костюк дважды выигрывала у соперниц из топ-35 теннисисток планеты. В 2018 году ей удалось победить 27-ю ракетку Шуай Пэн из Китая на Открытом чемпионате Австралии, а также - 26-ю ракетку Дарью Гаврилову из Австралии на Кубке Федерации.

Турнир в Штутгарте - второй из серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере 15-летней спортсменки. Победитель первенства помимо денежной награды и трофея получит автомобиль Porsche, водить который Костюк пока что в силу возраста не может.

В марте Костюк уступила в финале турнира серии ITF в китайском Чжухае бывшей соотечественнице Марине Заневской, которая несколько лет назад приняла гражданство Бельгии.

НВ