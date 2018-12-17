СМИ: Шумахер больше не прикован к постели Сегодня, 22:07 353 Цей матеріал також доступний українською Михаэль Шумахер был тяжело травмирован в 2013 году, катаясь на лыжах

Состояние здоровья семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера значительно улучшилось с декабря 2013 года, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, Шумахер больше не прикован к постели, а его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания.

Предполагается, что сейчас гонщик проходит курс серьезного лечения, и ему требуется уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в $60 тыс.

Шумахер с семьей живет в своем швейцарском доме. Также по информации издания, он проживает в основной части дома, а не в пристройке, которая якобы переоборудована в домашнюю больницу, как сообщалось ранее.

Напомним, что Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Около полугода он провел в медикаментозной коме, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье, где до сих пор проходит реабилитацию. Супруга гонщика Сабине Кем взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилота заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.